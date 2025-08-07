  • Спортс
Корнев о сборной России: «На чемпионате мира мы были как единый кулак. У нас есть ментальная связь друг с другом»

Пловец Егор Корнев рассказал о цели выступить сильнее на следующем ЧМ.

– Чемпионат мира в Сингапуре получился таким, как вы ожидали?

– Не совсем, но большую часть я выполнил. В личном выступлении немного не получилось, однако это мой первый опыт. Это нормально, в следующий раз вернусь гораздо сильнее. Ведь на длинной воде это мое первое международное выступление.

– А как вам антураж? Как наших пловцов воспринимали соперники?

– Я был полностью спокоен. Иностранные спортсмены? Ребята как ребята. Особо на них внимание не обращал. Просто приехал делать свое дело, которым занимаюсь очень долгое время.

Все нормально, нас приняли тепло. Все здоровались и общались. Не было ничего необычного, – сказал Корнев.

– Чемпионат мира в Сингапуре повлиял на вашу подготовку в олимпийском цикле?

– В ближайшие пару лет мы постараемся показать более высокий уровень, чем вы увидели сейчас. Все‑таки сказывается и опыт нашей команды. Мы все молодые, и ребята давно не выступали на международной арене. Можно сказать, что сейчас мы только пригубили, но аппетит приходит во время еды.

– Можно ли сказать, что в Сингапуре у нас родилась команда?

– Да, конечно. Я бы сказал, что у нас самая сильная и сплоченная команда, что была за все время. Единение появилось сразу же, как мы собрались вместе после отбора, когда объявили состав. Мы и до этого с ребятами хорошо общались, куда‑то выезжали. А на чемпионате мира мы были как единый кулак. У нас есть ментальная связь друг с другом.

– Удивились, что столько народу вас встречало в Москве? И в аэропорту пели с вами гимн России.

– Да, и было очень‑очень приятно, – добавил пловец.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
