Егор Корнев: «Сильно сомневаюсь, что Маршан – инопланетянин. Все ребята начинали с чего-то малого и доросли до высот, я их не боюсь»

Егор Корнев заявил, что не боится конкуренции с иностранными пловцами.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре Корнев завоевал золото и серебро в составе эстафетных команд России.

«Фундамент заложил мой тренер, которая меня учила не бояться ребят, выкладываться на максимум. Постоянное упорство на тренировках способствовало этому.

Очень сильно сомневаюсь, что Леон Маршан – инопланетянин. Все эти ребята тоже начинали с чего‑то малого и доросли до высот. Я их не боюсь.

Иностранцы – ребята как ребята, кто-то веселился, кто‑то слушал музыку перед стартами. Я ничего нового для себя не открыл», – сказал спортсмен в эфире программы «Все на Матч!»

