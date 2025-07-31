Синхронистка Шурочкина о нейтральном статусе: «Нельзя отказываться, все и так прекрасно знают, кто мы и откуда. Это безрассудно – ты просто предаешь сам себя»

Мария Шурочкина считает безрассудством отказы выступать в нейтральном статусе.

Шурочкиной 30 лет, она олимпийская чемпионка Рио-2016 и Токио-2020 в групповых дисциплинах по синхронному плаванию.

– Много споров идет о том, стоит ли ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе, или нужно бойкотировать эти выступления. Что вы думаете на этот счет?

– Когда мы готовились к Олимпиаде в Токио, у нас была похожая ситуация. Мы ехали под нейтральным флагом. И активно обсуждалась тема того, что лучше не ехать вообще. Как спортсмен я могу сказать, что это безрассудно – ты просто предаешь сам себя.

Ты вкалываешь целых четыре года ради Олимпиады и только из-за флага решаешь не демонстрировать свои возможности. Ради чего тогда ты трудился все эти годы? Нельзя отказываться, все и так прекрасно знают, кто мы и откуда. И у нас есть шанс доказать самое главное: Россия – сильнейшая страна во всех отношениях, – сказала Шурочкина.