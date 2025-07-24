Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Россия стала седьмой в квалификации акробатических групп
Россия стала 7-й в квалификации акробатических групп в синхронном плавании.
Финал в этой дисциплине пройдет 25 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронное плавание
Командная акробатика
Квалификация
1. Китай – 225,7993
2. Испания – 224,2870
3. Италия – 215,7280...
7. Россия – 201,8712
Состав сборной России: Анна Андрианова, Анастасия Бахтурева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Агния Тулупова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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