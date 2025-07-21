Павел Колобков об Универсиаде: «Я рад, что мы участвуем, но крайне неприятно было видеть парад открытия. Эта полностью белая форма...»

Павел Колобков расстроен белой форме российских спортсменов на Универсиаде.

«С большим вниманием слежу за тем, как выступают наши на Универсиаде в Германии. Радуюсь всем успехам. Тот же Николай Колесников – уже дважды призер в плавании.

Очень жаль, их всего 48 человек, и при этом они сталкиваются с жесткими ограничениями. Обычно на подобных мероприятиях участвуют около 400 человек – то есть нынешнее число составляет лишь одну седьмую или одну восьмую от привычного масштаба.

Я действительно рад, что мы участвуем, но крайне неприятно было видеть парад открытия. За ребят порадовался, но эта полностью белая форма... Такое впечатление, что ограничения становятся все более изощренными – санкционные меры не ослабляются, напротив, только совершенствуются», – написал бывший министр спорта России.