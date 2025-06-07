World Aquatics не может препятствовать общению российских спортсменов с прессой на Универсиаде в Германии

World Aquatics не препятствует общению российских атлетов с прессой на Универсиаде.

Как сообщили в Международной федерации водных видов спорта, запрет не распространяется на этот турнир, так как World Aquatics не является его организатором.

Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в нескольких городах Германии – Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Российские пловцы и прыгуны в воду допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Поскольку Универсиада – это мероприятие, организуемое Международной федерацией университетского спорта (FISU), то именно FISU , а не World Aquatics и не Aquatics Integrity Unit (независимый орган по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта) определяет свои правила в отношении нейтральных спортсменов и их взаимодействия со СМИ», – отметили в пресс-службе федерации.

На соревнованиях под эгидой World Aquatics россиянам и белорусам, выступающим под нейтральным флагом, запрещено общаться со СМИ.