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Конов о «Матч ТВ»: «Мы должны каждый день становиться лучше, профессиональнее, более умелыми. Стоит только на секунду остановиться, и тебя обгонят»

Василий Конов рассказал о развитии «Матч ТВ» и планах телеканала на будущее.

– Как в дальнейшем будет меняться и развиваться «Матч ТВ»? Какие намечены планы и поставлены цели на текущий, 2025 год?

– В этом году мы отмечаем свое десятилетие. «Матч ТВ» начал вещание 1 ноября 2015 года, и все это время мы неустанно менялись и развивались. У нас как в спорте: стоит только на секунду остановиться, и тебя обгонят. Поэтому мы должны каждый день становиться лучше, профессиональнее, более умелыми.

Хочется, чтобы этот год стал переломным в плане выступления российских спортсменов на международной арене, этого очень сильно не хватает нашему зрителю.

Мы в декабре показали чемпионат мира по плаванию на короткой воде и поймали очень приятное чувство единения страны, которая в едином порыве болела за наших спортсменов. Кстати, летом планируем показ чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре, где также будем болеть за наших ребят. <...>

– Вы занимаете пост заместителя генерального продюсера «Матч ТВ» чуть больше трех лет. Как, с вашей точки зрения, канал изменился за это время?

– Канал стал взрослее и профессиональнее. Условия, с которыми мы столкнулись три года назад, беспрецедентные для российского спорта и спортивного телевидения. Это всех закалило, и теперь мы гораздо устойчивее стоим на ногах, знаем, как решать даже самые неожиданные проблемы.

Сильно продвинулись в техническом плане: многое из того, что мы умеем сейчас, три года назад даже представить себе не могли. Мне кажется, очень сильно выросла репутация канала, нам многие из спортсменов доверяют, поэтому мы и возглавляем рейтинг цитируемости уже больше года.

Сейчас уже стали нормой длинные и развернутые комментарии тренеров и игроков в студиях «Матч ТВ» на бровке поля сразу после важнейших матчей, прямые включения из раздевалок команд.

Три года назад казалось, что это нерушимое табу, на которое никто в спортивном мире не пойдет, но мы вместе с партнерами пробили эту стену и будем идти дальше, чтобы сделать спорт ближе к зрителям, – сказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК Life
logoВасилий Конов
телевидение
logoМатч ТВ
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
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