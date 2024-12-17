Илья Бородин: «Очень хотелось, чтобы Маршан выступил на ЧМ на короткой воде. Немного расстроился, что он решил отказаться»
Француз Леон Маршан – четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по плаванию.
Россиянин Бородин на прошедшем чемпионате мира взял золото на дистанции 400 м комплексом.
– Вас как‑то смутило отсутствие Маршана? Или вы и с ним легко бы разделались на дорожке?
– Думаю, что не легко, ха-ха, но очень хотелось, чтобы он выступил. Я даже немного расстроился, что он решил отказаться от турнира. Я его давно не видел, результаты он показывает просто невероятные. Хотелось попытаться навязать конкуренцию, не отставать от него. И, может, когда‑нибудь получится его перегнать.
Парни, ставшие вторыми и третьими, поздравляли, мы хорошо общаемся. Были очень рады видеть. Леон мне пока не отвечает. У человека 1,5 миллиона подписчиков прибавилось за Олимпиаду. Думаю, ему не до меня, – сказал спортсмен.
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