Илья Бородин: «Очень хотелось, чтобы Маршан выступил на ЧМ на короткой воде. Немного расстроился, что он решил отказаться»

Илья Бородин был расстроен отказом Маршана от участия в ЧМ на короткой воде.

Француз Леон Маршан – четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по плаванию.

Россиянин Бородин на прошедшем чемпионате мира взял золото на дистанции 400 м комплексом.

– Вас как‑то смутило отсутствие Маршана? Или вы и с ним легко бы разделались на дорожке?

– Думаю, что не легко, ха-ха, но очень хотелось, чтобы он выступил. Я даже немного расстроился, что он решил отказаться от турнира. Я его давно не видел, результаты он показывает просто невероятные. Хотелось попытаться навязать конкуренцию, не отставать от него. И, может, когда‑нибудь получится его перегнать.

Парни, ставшие вторыми и третьими, поздравляли, мы хорошо общаемся. Были очень рады видеть. Леон мне пока не отвечает. У человека 1,5 миллиона подписчиков прибавилось за Олимпиаду. Думаю, ему не до меня, – сказал спортсмен.

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