Российский ватерполист Девяткин дисквалифицирован на два года за допинг

Российский ватерполист Семен Девяткин дисквалифицирован на два года за допинг.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло Волгоградской области.

Допинг-проба 20-летнего спортсмена от 1 ноября дала положительный результат на наличие в организме запрещенной субстанции класса S4.2. К этой категории относятся гормоны и модуляторы метаболизма.

Девяткин с 2023 года выступает за волгоградский «Спартак». В прошлом сезоне клуб стал серебряным призером чемпионата России.