Российский ватерполист Девяткин дисквалифицирован на два года за допинг
Российский ватерполист Семен Девяткин дисквалифицирован на два года за допинг.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло Волгоградской области.
Допинг-проба 20-летнего спортсмена от 1 ноября дала положительный результат на наличие в организме запрещенной субстанции класса S4.2. К этой категории относятся гормоны и модуляторы метаболизма.
Девяткин с 2023 года выступает за волгоградский «Спартак». В прошлом сезоне клуб стал серебряным призером чемпионата России.
Опубликовала: Мария Величко
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