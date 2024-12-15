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Российский ватерполист Девяткин дисквалифицирован на два года за допинг

Российский ватерполист Семен Девяткин дисквалифицирован на два года за допинг.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло Волгоградской области.

Допинг-проба 20-летнего спортсмена от 1 ноября дала положительный результат на наличие в организме запрещенной субстанции класса S4.2. К этой категории относятся гормоны и модуляторы метаболизма.

Девяткин с 2023 года выступает за волгоградский «Спартак». В прошлом сезоне клуб стал серебряным призером чемпионата России.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация водного поло Волгоградской области
Семен Девяткин
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Спартак-Волгоград
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