Пловец Минаков об участии в Кубке мира: «Это было незабываемо. Очень рад вернуться к выступлениям на международной арене!»

Пловец Андрей Минаков назвал незабываемым участие в Кубке мира.

24-26 октября этап соревнований проходил в Инчхоне (Южная Корея). Россиянин Минаков , выступающий в нейтральном статусе, завоевал бронзу на дистанции 100 м баттерфляем.

«С уверенностью могу заявить, что это было незабываемо. Очень рад вернуться к выступлениям на международной арене!

Как уже говорил, это старт был лишь проходным – чтобы выполнить отбор на декабрьский чемпионат мира, чего успешно получилось добиться.

Впереди много работы, а главное – это тот самый огонек, который горит в сердце у каждого спортсмена, который стремится побеждать!» – написал Минаков в своем телеграм-канале.

10-15 декабря в Будапеште состоится чемпионат мира на короткой воде.

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