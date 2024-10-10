Александр Красных: «Я завершил карьеру из-за проблем с сердцем. Было желание вернуться в спорт, но организм сказал, что хватит, не могу»

Пловец Александр Красных рассказал о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Серебряный призер Олимпиады-2020 и трехкратный призер чемпионатов мира объявил о прекращении выступлений в апреле 2023 года.

«Я завершил карьеру из-за проблем с сердцем. После завершения карьеры перенес еще одну операцию, вторую. Надеюсь, что последнюю. После этой операции особых проблем со здоровьем не замечал.

Спортсмены делятся на три типа по работе организма. Первый тип – те, на ком нагрузки не сказываются. Второй тип – те, у кого появляются проблемы с сердцем во время физических занятий, а во время отдыха сердце их не беспокоит. Третий тип – те, у кого возникают проблемы с сердцем даже после того, как они перестают заниматься спортом. Я отношусь ко второй категории.

Через год после того, как я перестал тренироваться, у меня было желание вернуться в профессиональный спорт. Но мой организм сказал, что хватит, не могу», – рассказал 29-летний Красных .