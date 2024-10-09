Колесников о нейтральном статусе пловцов: «Надеюсь, в дальнейшем мы сможем уже все вместе вернуться, но с полноценными правами»
Ранее Всероссийская федерация плавания (ВФП) сообщила о группе спортсменов, готовых выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях. Двукратный олимпийский призер Колесников на данный момент не подавал заявку.
«Знаю, что ребята получили нейтральный статус и поедут выступать, смотреть, какое отношение к нашим спортсменам на международной арене в текущих реалиях, чтобы двигать этот занавес, который был опущен на нас.
И надеюсь, что после их выступлений международная федерация (World Aquatics) не останется в стороне, будут в дальнейшем налажены все отношения, и мы сможем уже все вместе вернуться на международную арену, но с полноценными правами на выступление», – сказал Колесников.
На этой неделе нейтральный статус получили российские пловцы Андрей Минаков и Ника Годун.
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