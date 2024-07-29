Греческие ватерполисты передвинули машины, мешавшие проезду их автобуса в Париже

Теги водное поло фото Олимпиада-2024 сборная Греции (водное поло) Водные виды

Ватерполисты олимпийской сборной Греции передвинули машины, мешавшие проезду их автобуса в Париже.

Как пишет RMC Sport, спортсмены возвращались с тренировки в олимпийскую деревню. Они оказались заблокированы другими автомобилями, припаркованными на узкой улице.

Греки вышли из своего автобуса и сами передвинули машины с проезжей части. Ватерполисты потратили около получаса, после чего сфотографировались с проходившими мимо болельщиками и продолжили свою поездку.

28 июля сборная Греции обыграла команду Румынии со счетом 14:7 в первом туре группового этапа и возглавила группу A.

Скриншоты: видео журналиста France24 Бахара Макуи в соцсети X.

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16 комментариев
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Крепкие ребята, эти ватерполисты, всё им по плечу))
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Одно слово - греческие АТЛЕТЫ.
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Ответ Alex.K71
Крепкие ребята, эти ватерполисты, всё им по плечу))
Владельцам авто повезло,что ехали не тяжелоатлеты.
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Прекрасная организация игр))
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Они машину на тротуар передвинули что ли?)))
Типа мешала нам, теперь пусть мешает пешеходам?
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Ответ Gord Lane
При чем здесь организация. Это Париж. Двадцать лет назад было тоже самое и десять лет назад. Попробуйте проехать на автобусе, по маленьким улицам рядом с Елисейскими полями. Там и так места нет, так ещё и машины стоят с обеих сторон
может, тогда не стоит устраивать ОИ?
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Молодцы ребята, только надо было не передвинуть, а в Сену побросать.
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Мы вдвоем жопу перекидывали на девятке, когда вписаться во въезд не могли, там не так сложно в раскачку. Но то что размялись, это молодца )
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С криками Спарта! раскидали все консервные банки
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Ответ Gord Lane
При чем здесь организация. Это Париж. Двадцать лет назад было тоже самое и десять лет назад. Попробуйте проехать на автобусе, по маленьким улицам рядом с Елисейскими полями. Там и так места нет, так ещё и машины стоят с обеих сторон
В Москве бы проехали, угадайте почему
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Теперь хозяин авто ещё и на штраф за парковку на тротуаре попадет.)
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Очень умно за пластиковые бамперы автомобиль поднимать.
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Когда то давно в школе перенесли за угол «Запорожец» учителя..
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Ответ Alex.K71
Крепкие ребята, эти ватерполисты, всё им по плечу))
Кто занимается с водными видами спорта имеют и широкие плечи и классную форму. Им очень симпатизирую. В детстве когда учился 1-2 классе пошёл купаться на маленькую речку и там чуть ли не утонул. Друзья спасли и до сих пор не умею плавать. Остался типа детская травма. Но блин смотря на этих ребят как же хочется купаться
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Ответ Bayern2004
Владельцам авто повезло,что ехали не тяжелоатлеты.
И не танкисты
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