Греческие ватерполисты передвинули машины, мешавшие проезду их автобуса в Париже
Ватерполисты олимпийской сборной Греции передвинули машины, мешавшие проезду их автобуса в Париже.
Как пишет RMC Sport, спортсмены возвращались с тренировки в олимпийскую деревню. Они оказались заблокированы другими автомобилями, припаркованными на узкой улице.
Греки вышли из своего автобуса и сами передвинули машины с проезжей части. Ватерполисты потратили около получаса, после чего сфотографировались с проходившими мимо болельщиками и продолжили свою поездку.
28 июля сборная Греции обыграла команду Румынии со счетом 14:7 в первом туре группового этапа и возглавила группу A.
Скриншоты: видео журналиста France24 Бахара Макуи в соцсети X.
Типа мешала нам, теперь пусть мешает пешеходам?