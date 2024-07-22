Алкоголь не будет запрещен в олимпийской деревне Парижа-2024
Спортсмены могут употреблять алкоголь в олимпийской деревне Игр-2024 в Париже.
Об этом сообщила журналистам глава австралийской делегации на Олимпиаде Анна Мирс.
«Алкоголь в деревне не запрещен, но вечеринки предпочтительнее проводить на свежем воздухе.
Спортсмены должны уважительно относиться не только к представителям своего вида спорта, но и ко всей олимпийской сборной.
В Париж приедет огромное количество родственников и друзей наших спортсменов, очевидно, они очень взволнованы тем фактом, что смогут отпраздновать успех вместе.
Но они должны помнить о своих товарищах по команде, которым важно высыпаться при подготовке к соревновательному дню», – сказала Мирс.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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Хочешь хочешь не пей!
а хочешь гей.
Как будто не олимпиада со взрослыми людьми, а детский лагерь, при чём не очень благополучных детей. Реально что ли такие вещи объяснять им нужно?
Алкоголь на ОИ24 🤗
🗿
Буду танцюваты!