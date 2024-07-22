Алкоголь не будет запрещен в олимпийской деревне Парижа-2024

Теги Олимпиада-2024 алкоголь и спорт Водные виды

Спортсмены могут употреблять алкоголь в олимпийской деревне Игр-2024 в Париже.

Об этом сообщила журналистам глава австралийской делегации на Олимпиаде Анна Мирс.

«Алкоголь в деревне не запрещен, но вечеринки предпочтительнее проводить на свежем воздухе.

Спортсмены должны уважительно относиться не только к представителям своего вида спорта, но и ко всей олимпийской сборной.

В Париж приедет огромное количество родственников и друзей наших спортсменов, очевидно, они очень взволнованы тем фактом, что смогут отпраздновать успех вместе.

Но они должны помнить о своих товарищах по команде, которым важно высыпаться при подготовке к соревновательному дню», – сказала Мирс. 

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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28 комментариев
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Выходит, что недопуск Захаровой и компании российских госжурналистов еще более бесчеловечен..
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Свободная страна!
Хочешь хочешь не пей!
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Ответ Чернокожий
Свободная страна! Хочешь хочешь не пей!
Хочешь пей,
а хочешь гей.
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Идеальная новость для категории водные виды
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Ответ serg wyxa
А кокс можно?
Володимир, перелогиньтесь. Вас узнали)
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Вот молодцы какие! Проявляют толерантность к алкоголикам.
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Ответ maks44
Хочешь пей, а хочешь гей.
Вот это ближе к истине, если разговор про европейскую страну)
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"Но они должны помнить о своих товарищах по команде, которым важно высыпаться при подготовке к соревновательному дню"
Как будто не олимпиада со взрослыми людьми, а детский лагерь, при чём не очень благополучных детей. Реально что ли такие вещи объяснять им нужно?
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Ясен пень, как без 100 грамм в Сену нырять.
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Ответ Wings of Freedom
Ты видимо первый
точно, уже купил))
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Ответ Ванька-Манька
ванюши скупают все билеты в париж))
Ты видимо первый
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Главное презервативы не запрещайте, а то Париж и так весь черный
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Хек - 400 рублей, удавиться можно
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Чего все возбудились то? Можно подумать, что и без разрешения не употребляли бы. Как- никак - мировая столица вина, коньяка и шампанского
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Не совсем понятно. Пить разрешили спортсменам, или только сопровождающим их лицам? Странно в общем как-то.
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через 9 месяцев несколько олимпиек точно станут мамочками
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Блин, зря не поехал
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Секс на ОИ24 ❌
Алкоголь на ОИ24 🤗
🗿
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Коктейльная вечеринка у Родченкова.
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Тренеры спокойно выдохнули.
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Ну хоть одна хорошая новость за день
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По глотку перед стартом и бутылек на финише.
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Ой, не буду горевать
Буду танцюваты!
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Кожева одобряет
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А вот это прекрасная новость из Парижа!!😃
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