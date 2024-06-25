Губерниев о Париже-2024: «Больше 100 наших паралимпийцев претендуют на участие. Неужели у кого-то язык повернется назвать их предателями?»

Дмитрий Губерниев пожелал удачи российским паралимпийцам на Играх-2024 в Париже.

Ранее в Паралимпийском комитете России сообщили, что в столице Франции выступят около 108 спортсменов. Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября.

«Еще раз отмечаю, что и спортивные руководители, и политические руководители, и пресс-секретарь президента в том числе говорили про то, что можем пожелать удачи спортсменам, которые поедут на Олимпийские игры.

Никаких бумаг они не подписывают, статус можно получать, юридических проблем нет, поэтому, если ты имеешь возможность, надо ехать и выступать. Но, к сожалению, некоторые недальновидные представители тех или иных спортивных федераций просто мозги спортсменам затуманили.

Вот, например, паралимпийцы, больше 100 человек претендуют на участие в Паралимпиаде. Неужели у кого-то язык повернется назвать их предателями и все такое прочее?

Мне кажется, что у нас спортсмены вот сейчас как раз проходят настоящее испытание на профессионализм. Это когда думать должны они, потому что они привыкли, что за них думают мамки, няньки, тренеры, массажисты.

Не надо быть бесхребетными, товарищи спортсмены! Это ваша жизнь, ваша Олимпиада, ваша карьера, ваше здоровье. Поэтому кто не успел, тот опоздал. А теперь будем желать удачи нашим паралимпийцам. Будем надеяться, что они приобретут необходимый статус и поедут на Паралимпиаду», – написал комментатор Губерниев.