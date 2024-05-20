Глава МПК: «Паралимпийские комитеты России и Беларуси нарушили Олимпийскую хартию. Израиль и Палестина не сделали ничего подобного»

Глава МПК Эндрю Парсонс ответил на вопрос о допуске Израиля к Паралимпиаде-2024.

Паралимпийские комитеты России и Беларуси были отстранены в 2022 году из-за ситуации в Украине. Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в только в нейтральном статусе.

«Ситуации разные. Членство паралимпийских комитетов России и Беларуси было приостановлено, потому что обе организации нарушили Олимпийскую хартию. Они использовали олимпийское движение для пропаганды боевых действий.

Паралимпийские комитеты Израиля и Палестины не сделали ничего подобного, поэтому мы не запускали какой-либо процесс приостановки деятельности этих комитетов. На данный момент они соответствуют нашей конституции.

Олимпийское движение должно сохранять хладнокровие и способствовать миру. Мы не хотим, чтобы нами руководили конфликты.

Думаю, что смысл в обратном: если есть страны, которые находятся в состоянии конфликта, то даже в самых сложных ситуациях поддержка может стать маяком надежды. Команда беженцев является хорошим примером этого», – сказал глава Международного паралимпийского комитета.