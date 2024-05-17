«Если дела в США обстоят так, то это повод для вопроса о соблюдении стандартов». Глава РУСАДА о заявлении WADA

Теги USADA WADA РУСАДА Вероника Логинова Водные виды

В РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении стандартов WADA в США.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что 90% спортсменов США находятся вне юрисдикции кодекса WADA, а из оставшихся 10% треть атлетов не проходила допинг-тестирование.

«Мировая антидопинговая система должна быть справедливой для каждого спортсмена, независимо от того, какую страну он представляет. Беспристрастной и с единым подходом к допинг-контролю: тестированию и вынесению санкций.

Но если дела в США обстоят именно так, то это повод для рассмотрения вопроса о соблюдении стандартов WADA и конвенции ЮНЕСКО», – сказала гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

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