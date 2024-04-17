Чикунова о своем мировом рекорде: «В приоритете сейчас просто приблизиться к этим секундам, потому что время феноменальное. Буду стараться»

Теги плавание сборная России жен ТАСС Евгения Чикунова Водные виды

Евгения Чикунова заявила, что пытается приблизиться к своему мировому рекорду.

В 2023 году Чикунова установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2.17,55).

«В приоритете сейчас просто приблизиться к этим секундам, потому что время феноменальное. Если я проплыву 2.18 с чем-то, то уже буду счастлива, но, конечно, хочется в любом случае устанавливать рекорды, поэтому буду очень стараться.

200 м брассом – дистанция, которую я безумно люблю, посмотрим, как получится. Главный старт в этом году – Игры дружбы. После чемпионата России у меня будут соревнования в Боснии и Герцеговине, на Сахалине, дальше очень-очень много стартов.

Но упор на Игры дружбы, главное, чтобы со здоровьем все было хорошо, тогда на них все будет отлично», – сказала спортсменка.

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1 комментарий
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Молодец Женя рекорды все равно должны вписать ….жизнь не стоит на месте
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