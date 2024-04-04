В Играх БРИКС примут участие представители 74 стран

Теги ТАСС Игры БРИКС Водные виды

Представители 74 стран примут участие в Играх БРИКС.

Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова. 

«В Казани соберутся участники из 74 стран, в том числе 10 государств – участников БРИКС, включая Россию.

Общее количество спортсменов и членов делегаций, которые будут принимать участие в Играх, составит более 4,7 тысяч человек», – сказала Сагитова.

В состав сборной команды России войдут около 1,1 тысячи человек. Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Российский Университет Дружбы Народов пишет на своём сайте что у них учатся студенты изм160 стран.
Где то или перебор, или недобор.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий