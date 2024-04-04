В Играх БРИКС примут участие представители 74 стран

Представители 74 стран примут участие в Играх БРИКС.

Об этом сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова.

«В Казани соберутся участники из 74 стран, в том числе 10 государств – участников БРИКС, включая Россию.

Общее количество спортсменов и членов делегаций, которые будут принимать участие в Играх, составит более 4,7 тысяч человек», – сказала Сагитова.

В состав сборной команды России войдут около 1,1 тысячи человек. Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня.