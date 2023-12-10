Ирландец Дэниэл Уиффен побил мировой рекорд 15‑летней давности на 800 м кролем

Ирландец Дэниэл Уиффен установил мировой рекорд в плавании на 800 м на короткой воде.

Уиффен проплыл дистанцию вольным стилем на чемпионате Европы в румынском Отопене за 7 минут 20,46 секунды.

Он превзошел рекорд австралийца Гранта Хэккета (7.23,42), установленный в 2008 году.

Это был самый старый действующий мировой рекорд как на короткой воде, так и в длинном бассейне.

Уиффену 22 года, он является чемпионом Европы среди юниоров на дистанции 1500 м.