Ирландец Дэниэл Уиффен побил мировой рекорд 15‑летней давности на 800 м кролем
Ирландец Дэниэл Уиффен установил мировой рекорд в плавании на 800 м на короткой воде.
Уиффен проплыл дистанцию вольным стилем на чемпионате Европы в румынском Отопене за 7 минут 20,46 секунды.
Он превзошел рекорд австралийца Гранта Хэккета (7.23,42), установленный в 2008 году.
Это был самый старый действующий мировой рекорд как на короткой воде, так и в длинном бассейне.
Уиффену 22 года, он является чемпионом Европы среди юниоров на дистанции 1500 м.