Ирландец Дэниэл Уиффен побил мировой рекорд 15‑летней давности на 800 м кролем

Теги плавание рекорды Чемпионат Европы по плаванию - короткая вода сборная Ирландии Дэниэл Уиффен Водные виды

Ирландец Дэниэл Уиффен установил мировой рекорд в плавании на 800 м на короткой воде.

Уиффен проплыл дистанцию вольным стилем на чемпионате Европы в румынском Отопене за 7 минут 20,46 секунды.

Он превзошел рекорд австралийца Гранта Хэккета (7.23,42), установленный в 2008 году. 

Это был самый старый действующий мировой рекорд как на короткой воде, так и в длинном бассейне. 

Уиффену 22 года, он является чемпионом Европы среди юниоров на дистанции 1500 м. 

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