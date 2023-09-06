Евгений Рылов: «Решение о завершении карьеры пока не принял. Посмотрим, как будет развиваться ситуация»
Евгений Рылов еще не определился насчет завершения карьеры в 2024 году.
«Пока ничего не знаю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Решение о завершении карьеры пока не принял», – ответил 26-летний российский пловец.
Рылов – двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.
Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) решила допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.
Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать
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