Евгений Рылов: «Решение о завершении карьеры пока не принял. Посмотрим, как будет развиваться ситуация»

Евгений Рылов еще не определился насчет завершения карьеры в 2024 году.

«Пока ничего не знаю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Решение о завершении карьеры пока не принял», – ответил 26-летний российский пловец.

Рылов – двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) решила допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать