Колесников о критериях World Aquatics: «Нашей федерации и всей стране надо выбирать – ехать или нет. Но с такими условиями, думаю, это невозможно»

Теги сборная России ВФП World Aquatics (FINA) Климент Колесников Водные виды

Климент Колесников считает невозможным выступление на условиях World Aquatics.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.

«Уже ничего не удивляет, если честно, учитывая, как они пытаются крутиться‑вертеться вокруг этой ситуации. Я не удивлен и такому решению, единственное, что нашей федерации и всей стране надо будет выбирать – ехать или нет, но с такими условиями, я думаю, что это невозможно.

Проще сказать просто и четко: «Нет, вы не будете допущены». Чем вот таким заниматься, что они сейчас делают. Честно сказать, все вот эти условия, которые выдвигают, требования, которые предоставляются для того, чтобы мы поехали, они, безусловно, нас ущемляют.

Но в конечном итоге лично для себя я уже прекрасно понимал: мы, скорее всего, не поедем, и с этими мыслями проще живется. Теперь есть другие задачи, цели, от которых отталкиваешься, и плавать даже стало приятнее. Свои цели преследуем.

С другой стороны, если ситуация поменяется и они поменяют свое решение, то мы, естественно, поедем и будем выступать, но в текущих условиях не знаю, как это возможно, – сказал двукратный призер Олимпийских игр в плавании Климент Колесников.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать

31 комментарий

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encaro_one
Старший инструктор по физической подготовке и спорту спортивной команды при управлении Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации рядовой Колесников Климент Андреевич состоит в рядах Росгвардии с октября 2018 года.

О "возможности" понятно и так.
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Pablo Rodrigues
В первую очередь, Колесникову надо самому определится - решение об участии он будет принимать или Федерация плавания РФ за него?
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арап Петра Великого
"Для меня важно участвовать в крупнейших мировых соревнованиях и побороться с лучшими биатлонистами мира. От нейтрального статуса моя национальность не изменится, все вокруг будут знать, из какой я страны"
Василий Томшин
биатлонист

Говори за себя, Клемент. Другие за себя сами скажут...
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haymaker
ну сидите дома, никто не заплачет
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арап Петра Великого
Ответ Александр Сачков
Так там не только нейтральный статус требуется. Там еще и определенная политическая позиция. То есть откровенная дискриминация.
Заявление - война это зло, вполне нормальная политическая позиция. И общечеловеческая...
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Nika13
Ответ haymaker
ну сидите дома, никто не заплачет
ну понятно твое отношение к спорту, если ты не считаешь трагедией, что рекордсмен мира по плаванию не может участвовать в соревнованиях из-за политики
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арап Петра Великого
Ответ арап Петра Великого
"Для меня важно участвовать в крупнейших мировых соревнованиях и побороться с лучшими биатлонистами мира. От нейтрального статуса моя национальность не изменится, все вокруг будут знать, из какой я страны" Василий Томшин биатлонист Говори за себя, Клемент. Другие за себя сами скажут...
Среди российских спортсменов, готовых выступить под нейтралитетом, можно выделить следующих:

Велогонщик Павел Сиваков;
Боксер Михаил Алоян;
Теннисистка Вероника Кудерметова
https://www.pravda.ru/sport/1474288-nejtralnyj_flag/
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арап Петра Великого
Ответ гилберт
Одно дело нейтральный флаг, а другое всякие писульки и запрет разговаривать.
Текст писульки никто не видел, как и запрет разговаривать. Может я ошибаюсь? Убедите меня ссылкой на первоисточник...
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Koulmann
Там на малой родине Большунова люди гибнут. Какие соревнования? Или служащий Нацгвардии поедет на лыжах кататься по Европе?
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Александр Сачков
Ответ Pablo Rodrigues
В первую очередь, Колесникову надо самому определится - решение об участии он будет принимать или Федерация плавания РФ за него?
Так он и определился. Такие вещи нужно решать сообща, а не поодиночке.
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Viks
«Нашей федерации и всей стране надо выбирать – ехать или нет." --- Вашей федерации и всей стране НЕ надо выбирать. Ибо стране по барабану, а федерацию никуда не звали.
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арап Петра Великого
Ответ гилберт
Да многие готовы выступать под нейтралкой, но вы игнорируете контекст.
Объясните, какой контекст?
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арап Петра Великого
Ответ закрыт по беспределу
Он за себя и сказал. И суть его скепсиса не в нейтральном статусе как таковом, а в условиях допуска конкретно для пловцов.
"мы, скорее всего, не поедем"... "поменяют свое решение, то мы, естественно, поедем"...
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Сергей Денисов
Ответ encaro_one
Старший инструктор по физической подготовке и спорту спортивной команды при управлении Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации рядовой Колесников Климент Андреевич состоит в рядах Росгвардии с октября 2018 года. О "возможности" понятно и так.
он забыл )))
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encaro_one
Ответ Koulmann
Там на малой родине Большунова люди гибнут. Какие соревнования? Или служащий Нацгвардии поедет на лыжах кататься по Европе?
Что за малая Родина, если в лыжах он представлял Тюмень, а сейчас Архангельскую область (и, кажется, уже и Москву). Брянск его не интересует.
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