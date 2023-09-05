Колесников о критериях World Aquatics: «Нашей федерации и всей стране надо выбирать – ехать или нет. Но с такими условиями, думаю, это невозможно»

Климент Колесников считает невозможным выступление на условиях World Aquatics.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии для получения нейтрального статуса, но только в личных соревнованиях и максимум по одному пловцу на каждую дистанцию.

«Уже ничего не удивляет, если честно, учитывая, как они пытаются крутиться‑вертеться вокруг этой ситуации. Я не удивлен и такому решению, единственное, что нашей федерации и всей стране надо будет выбирать – ехать или нет, но с такими условиями, я думаю, что это невозможно.

Проще сказать просто и четко: «Нет, вы не будете допущены». Чем вот таким заниматься, что они сейчас делают. Честно сказать, все вот эти условия, которые выдвигают, требования, которые предоставляются для того, чтобы мы поехали, они, безусловно, нас ущемляют.

Но в конечном итоге лично для себя я уже прекрасно понимал: мы, скорее всего, не поедем, и с этими мыслями проще живется. Теперь есть другие задачи, цели, от которых отталкиваешься, и плавать даже стало приятнее. Свои цели преследуем.

С другой стороны, если ситуация поменяется и они поменяют свое решение, то мы, естественно, поедем и будем выступать, но в текущих условиях не знаю, как это возможно, – сказал двукратный призер Олимпийских игр в плавании Климент Колесников.

Условия допуска для наших пловцов – издевка: им нельзя даже разговаривать