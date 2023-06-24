Екатеринбург примет соревнования по водным видам спорта в рамках Игр дружбы 2024 года

Соревнования по водным видам спорта в рамках Игр дружбы пройдут в Екатеринбурге в 2024 году.

Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

«Было объявлено, что всемирные Игры дружбы пройдут в Москве, но там сейчас нет объектов, в которых мы могли бы на должном уровне провести свои соревнования.

Поэтому соревнования по водным видам спорта пройдут в рамках этого турнира в Екатеринбурге», – заявил Дружинин.