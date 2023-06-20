Рылов о популярности: «Когда выхожу на улицу, в определенном смысле себе уже не принадлежу. Приходится соответствовать имиджу»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов рассказал об отношении к своей популярности.

– Что дает вам ваша популярность, кроме морального удовлетворения?

– Я пока не так сильно ей пользуюсь, чтобы мог ответить. Разумеется, я отдаю себе отчет, что не настолько популярен, как те же звезды шоу-бизнеса: меня не узнают каждый день на улицах (хотя бывало). В любом случае приятно, когда тебя знают. Но минусы в этом тоже есть. Уже не можешь выбраться с женой в какое-то общественное заведение, поужинать, спокойно провести вечер.

– Помню, я одно время задумывалась: как живет в этом плане человек по фамилии Фелпс, который в своем американском Балтиморе не имеет возможности лишний раз выйти из дома, не надев бейсболку, темные очки и куртку с капюшоном.

– Мне почему-то кажется, что Майкл не настолько популярен, чтобы это мешало жить. Особенно за пределами Америки. Притом что его действительно знает весь спортивный мир. Но да, это реально может стать большой проблемой. Захочет человек, например, погулять в парке. Если все начнут узнавать и просить сфотографироваться, это уже не прогулка будет, а автограф-сессия какая-то.

– Популярность сильно обязывает в плане поведения на публике?

– Приходится соответствовать имиджу, скажем так. У меня преимущественно спортивный. Я не обязан ходить каждый день в костюме и галстуке, хотя понятно, что появляться в каких-то драных вещах, выглядеть неопрятно или как-то иначе нарушать сложившиеся нормы приличия все же не стоит.

В этом отношении мне несложно: я люблю спортивные вещи, спортивный стиль. Мне это и подходит, насколько понимаю. Но, когда выхожу на улицу, в определенном смысле себе уже не принадлежу, – рассказал российский пловец.