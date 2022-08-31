«Неужели задница и две ноги – это и правда самое важное?» Итальянская синхронистка опубликовала фото в бикини на пляже и разозлилась на сексистские комментарии

Итальянская синхронистка Линда Черрути разозлилась из-за сексистских комментариев в соцсетях.

Спортсменка опубликовала фото, на которых она позирует на пляже в леопардовом бикини и с медалями чемпионата Европы: у спортсменки шесть серебряных и две бронзовых награды.

Позже 28-летняя Черрути опубликовала еще один пост, в котором обвинила многих комментаторов под фото в сексизме.

Спортсменка поделилась примерами возмутивших ее комментариев.

«Отличные медали, но место между четвертой и пятой тоже ничего», – говорится в одном.

«Очень хороша... Как в бассейне, так и вне его», – пишет другой комментатор.

«Два дня назад я поделилась фото, которое было сделано на пляже, где я часто бываю – это место имеет для меня очень символическое значение. На фото я в артистичной позе, типичной для нашего вида спорта – вверх ногами. А на мне висят медали, которые я взяла на лучшем чемпионате Европы в моей карьере.

И я была натурально шокирована и чувствовала отвращение от сотен, возможно даже тысяч сексистских комментариев и от вульгарных людей, которые их написали.

После 20 лет тренировок и жертв я считаю, что очень стыдно, если не сказать больше, и грустно читать кучу комментариев, которые сексуализируют мое тело. Задница и две ноги – это и правда самое важное и главная тема для обсуждения?

Минимум, что я могу сделать в данной ситуации, это показать неприемлемость этих комментариев, отражающих общество, которое все еще очень маскулинное и отличающееся от того, в котором мне хотелось бы когда-нибудь родит и вырастить своих детей», – написала Черрути.