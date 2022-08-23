Олимпийский чемпион Саутин: «Деньги, которые должны были выделить на мой проект, отдали «Факелу». В Воронеже есть виды спорта покруче футбола, но область решила так»

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин высказался о финансовой ситуации в отношении футбольного клуба «Факел».

– Следите за «Факелом» в родном Воронеже?

– Начал следить. Деньги, которые должны были выделить на мой проект, отдали как раз «Факелу». Устал уже строить бассейн и чего-то добиваться. В Воронеже есть и другие виды спорта, покруче футбола, но область решила так, а не иначе.

– «Факел» возразил бы насчет крутости.

– При новом руководстве там все непросто. До скандала дошло: председатель спортуправления в очереди за билетами на футбол стоял.

– Почему?

– Нет никаких пригласительных, все только за деньги, через кассу.

– Стиль Романа Асхабадзе (генерального директора «Факела» – Sports.ru).

– Точно, есть такой. Пока не знаком, но хочу ему в глаза посмотреть. Меня тоже предупредили: в списки внесли, но билет придется покупать. А я и не рвусь особо, времени нет, хотя играет «Факел» нескучно.

Вернусь из Казани – снова стану тему финансирования поднимать. 20 лет не могу построить в городе прыжковый бассейн, позор просто. Ванна 25 на 25 и хороший зал, больше ничего не нужно. Но обновить стадион, видимо, важнее. Губернатор поддерживает футбол и хоккей, до прыжков в воду очередь не доходит, пока не зайдешь и лично не напомнишь.

– Первое областное лицо в очереди за билетами тоже стоит?

– Губернатор нет, остальным никаких поблажек.

– Позиция вызывает уважение. Но если результатов не будет, «Факелу» это припомнят.

– Конечно. И по финансам ударит, так что посмотрим, – сказал Саутин.

Бюджет «Факела» около 570 млн рублей: «По финансовым возможностям находимся на 16-м месте»