Прыгун в воду Кузнецов об отстранении россиян: «Уверен, наших друзей будет все больше. Может, наши соревнования станут более глобальными, чем ЧМ»

Серебряный призер Лондона-2012 по прыжкам в воду Евгений Кузнецов допустил, что отстранение сборной России от международных стартов может затянуться на длительный срок.

Сегодня Кузнецов в паре с Кристиной Ильиных взял серебро в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина на «Играх дружбы» в Казани.

«Конечно, допускаем [возможность длительного отстранения], это, наверное, так и будет.

Значит, будем соревноваться с нашими друзьями, которые у нас есть, я уверен, что их будет все больше и больше, и, может быть, наши соревнования станут даже более глобальными, чем чемпионат мира», – сказал Кузнецов.

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