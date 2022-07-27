Шлейхер о травме: «Поскользнулся на трамплине, небольшие ссадины, ушибы, растяжения, ничего серьезного. Через 10 дней примерно начну тренировки»

Трехкратный чемпион Европы по прыжкам в воду рассказал, когда планирует вернуться к тренировкам после травмы.

«Вчера поскользнулся на трамплине, небольшие ссадины, ушибы, растяжения, ничего серьезного. Пропущу «Игры дружбы». Сильно расстроился, потому что готовился к соревнованиям, планировалось побороться за две медали, но есть что есть. Через 10 дней примерно начну тренировки», – сказал Шлейхер.

Он заявил, что собирается выступить на Спартакиаде.

«Планирую подойти в максимальной форме к этим соревнованиям», – добавил спортсмен.