Пловчиха Егорова: «Смотрела ЧМ со слезами на глазах, скажу честно. Уверена на 99%, что была бы в финале»

Российская пловчиха Анна Егорова прокомментировала свою победу на «Играх дружбы» в Казани.

Сегодня Егорова заняла первое место на дистанции 400 м вольным стилем, показав время 4.07,76.

– Я очень довольна своим результатом, так как после чемпионата России не так много тренировалась, рассчитывала на время помедленнее.

Рада выиграть, рада результату. Дальше будут 200 м и, возможно, 800 м, пока думаю.

– Смотрели чемпионат мира?

– Да, со слезами на глазах, скажу честно. Думаю, что если бы тренировалась и готовилась к чемпионату мира, время было бы совсем другое.

И уверена на 99%, что была бы в финале, – заявила Егорова.

Российские пловцы были отстранены от ЧМ из-за ситуации на Украине.

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