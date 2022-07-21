Колесников о победе на «Играх дружбы»: «Не то время, чтобы сейчас бить рекорд мира. Суперсекунд задачи показывать не было»

Двукратный олимпийский призер по плаванию Климент Колесников оценил свою победу на «Играх дружбы» в Казани.

Сегодня спортсмен занял первое место на дистанции 100 м на спине с результатом 52,58 секунды.

«Если сравнивать по цифрам, секунду на втором полтиннике проиграл. Я не рассчитывал на рекорд мира, в принципе не то время, чтобы бить рекорд мира сейчас. Надеюсь, еще будет возможность подготовиться к определенным стартам и сделать это.

Нужно было выполнить всю работу, которую раньше не мог выполнять из-за здоровья. В целом доволен. Суперсекунд задачи показывать не было», – сказал Колесников.

Плавание. «Игры дружбы». Колесников, Чупков, Чимрова и Каменева одержали победы, Рылов – 5-й, другие результаты