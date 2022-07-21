Колесников о победе на «Играх дружбы»: «Не то время, чтобы сейчас бить рекорд мира. Суперсекунд задачи показывать не было»

Теги плавание сборная России Климент Колесников Водные виды

Двукратный олимпийский призер по плаванию Климент Колесников оценил свою победу на «Играх дружбы» в Казани.

Сегодня спортсмен занял первое место на дистанции 100 м на спине с результатом 52,58 секунды.

«Если сравнивать по цифрам, секунду на втором полтиннике проиграл. Я не рассчитывал на рекорд мира, в принципе не то время, чтобы бить рекорд мира сейчас. Надеюсь, еще будет возможность подготовиться к определенным стартам и сделать это.

Нужно было выполнить всю работу, которую раньше не мог выполнять из-за здоровья. В целом доволен. Суперсекунд задачи показывать не было», – сказал Колесников.

Плавание. «Игры дружбы». Колесников, Чупков, Чимрова и Каменева одержали победы, Рылов – 5-й, другие результаты

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