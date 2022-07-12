Никита Шлейхер: «На чемпионате мира ничего сверхъестественного не было, сверхъестественных сумм – тоже. Так что бороться можно»

Чемпион Европы по прыжкам в воду поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира по водным видам спорта, куда не были допущены россияне.

Сегодня Шлейхер и победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате России в Пензе.

– Хватает соревновательной практики?

– Федерация проводит очень много соревнований, это огромный плюс. Так что да, хватает.

– Накал борьбы чувствуете? На международных стартах все же больше нервов.

– Да, больше. Но здесь тоже есть конкуренция и борьба.

– Как сейчас самочувствие? В прошлом году были переживания, связанные с травмой, с Олимпиадой.

– Восстановился, и сейчас продолжаем работать.

– Стали сильнее психологически, физически?

– Посмотрим.

– Программу усложняли?

– Нет. Она у меня и так достаточно сложная.

– На чемпионате мира кто-то удивил своей программой, выступлением?

– Появились новые пары, но ничего сверхъестественного не было, сумм сверхъестественных не было тоже. Так что бороться можно.

– Китайцы увезли на этот раз все золото. Впервые за 11 лет. Новый уровень доминирования?

– Многие не приехали основным составом на этот чемпионат мира. Может, тут еще и везение. Сложно сказать, – сказал Шлейхер.