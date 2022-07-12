Никита Шлейхер: «На чемпионате мира ничего сверхъестественного не было, сверхъестественных сумм – тоже. Так что бороться можно»

Чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира по водным видам спорта, куда не были допущены россияне.
Сегодня Шлейхер и Евгений Кузнецов победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате России в Пензе.
– Хватает соревновательной практики?
– Федерация проводит очень много соревнований, это огромный плюс. Так что да, хватает.
– Накал борьбы чувствуете? На международных стартах все же больше нервов.
– Да, больше. Но здесь тоже есть конкуренция и борьба.
– Как сейчас самочувствие? В прошлом году были переживания, связанные с травмой, с Олимпиадой.
– Восстановился, и сейчас продолжаем работать.
– Стали сильнее психологически, физически?
– Посмотрим.
– Программу усложняли?
– Нет. Она у меня и так достаточно сложная.
– На чемпионате мира кто-то удивил своей программой, выступлением?
– Появились новые пары, но ничего сверхъестественного не было, сумм сверхъестественных не было тоже. Так что бороться можно.
– Китайцы увезли на этот раз все золото. Впервые за 11 лет. Новый уровень доминирования?
– Многие не приехали основным составом на этот чемпионат мира. Может, тут еще и везение. Сложно сказать, – сказал Шлейхер.