Плавание. Открытый кубок Беларуси. Каменева, Гринев и Малютин одержали победы, Чупков – 2-й

В Бресте прошел третий день открытого Кубка Беларуси по плаванию, в котором участвуют российские спортсмены.
Плавание
Кубок Беларуси
Брест
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Владислав Гринев (Россия) – 48,67
2. Руслан Скоморошко (Беларусь) – 49,68
3. Василий Кукушкин (Россия) – 50,14
100 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 59,37
2. Антон Чупков (Россия) – 59,82
3. Андрей Николаев (Россия) – 1.00,17
200 м, спина
1. Николай Зуев (Россия) – 2.00,01
2. Максим Ступин (Россия) – 2.00,77
3. Иван Адамчук (Беларусь) – 2.00,83
400 м, вольный стиль
1. Мартин Малютин (Россия) – 3.52,87
2. Алексей Ртищев (Россия) – 3.54,04
3. Константин Курочкин (Беларусь) – 3.55,81
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Мария Каменева (Россия) – 53,70
2. Дарья Трофимова (Россия) – 55,35
3. Анастасия Коряковская (Беларусь) – 55,88
100 м, брасс
1. Алина Змушко (Беларусь) – 1.08,97
2. Юлия Безносова (Россия) – 1.09,17
3. Ралина Гилязова (Россия) – 1.09,52
200 м, спина
1. Анастасия Дуплинская (Россия) – 2.13,45
2. Полина Кузнецова (Россия) – 2.17,46
3. Вероника Живицкая (Беларусь) – 2.23,74