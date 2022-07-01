Плавание. Открытый кубок Беларуси. Каменева, Гринев и Малютин одержали победы, Чупков – 2-й

В Бресте прошел третий день открытого Кубка Беларуси по плаванию, в котором участвуют российские спортсмены.

Плавание

Кубок Беларуси

Брест

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Владислав Гринев (Россия) – 48,67

2. Руслан Скоморошко (Беларусь) – 49,68

3. Василий Кукушкин (Россия) – 50,14

100 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 59,37

2. Антон Чупков (Россия) – 59,82

3. Андрей Николаев (Россия) – 1.00,17

200 м, спина

1. Николай Зуев (Россия) – 2.00,01

2. Максим Ступин (Россия) – 2.00,77

3. Иван Адамчук (Беларусь) – 2.00,83

400 м, вольный стиль

1. Мартин Малютин (Россия) – 3.52,87

2. Алексей Ртищев (Россия) – 3.54,04

3. Константин Курочкин (Беларусь) – 3.55,81

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Мария Каменева (Россия) – 53,70

2. Дарья Трофимова (Россия) – 55,35

3. Анастасия Коряковская (Беларусь) – 55,88

100 м, брасс

1. Алина Змушко (Беларусь) – 1.08,97

2. Юлия Безносова (Россия) – 1.09,17

3. Ралина Гилязова (Россия) – 1.09,52

200 м, спина

1. Анастасия Дуплинская (Россия) – 2.13,45

2. Полина Кузнецова (Россия) – 2.17,46

3. Вероника Живицкая (Беларусь) – 2.23,74