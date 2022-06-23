Клуб плавания в Швеции запретил спортсменкам тренироваться в бикини, так как это отвлекает мужчин

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Шведский клуб плавания запретил спортсменкам тренироваться в бикини. Решение было аргументировано тем, что это отвлекает мужчин. 

«Было сказано, что верх бикини может соскользнуть при нырянии с тумбы. Ужасно, не правда ли? Будто это не может произойти с плавками.

Ужасно, что кто-то принимает решения за спортсменок. 

Мне сказали, что тренироваться в бикини легкомысленно, потому что в таком случае ты якобы заботишься о своей внешности, а не о виде спорта», – рассказала посетительница клуба. 

Международная федерация плавания (FINA) не разрешает женщинам носить раздельный купальник только на соревнованиях. 

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