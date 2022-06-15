Олимпийский чемпион Данкан Скотт пропустит чемпионат мира по плаванию из-за последствий коронавируса

Олимпийский чемпион в эстафете 4х200 м вольным стилем Данкан Скотт не выступит на чемпионате мира в Будапеште из-за последствий коронавируса.

«Я решил отказаться от участия в чемпионате мира, который стартует на этой неделе. Абсолютно опустошен.

После возвращения к тренировкам после ковида у меня были проблемы с высокой интенсивностью. Теперь пришло время поставить здоровье на первое место и сосредоточиться на восстановлении», – написал британский пловец.

мира по водным видам спорта пройдет с 18 июня по 3 июля.