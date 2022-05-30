Анастасия Ермакова: «В большинстве европейских стран нет контроля за весом спортсменок. Даже если девочка вышла за все разумные рамки, тренер не имеет права ничего ей говорить»

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова, которая живет и работает в Италии, рассказала, чем подготовка спортсменов в России отличается от европейской.

«В нашей системе всегда было, что тренер, как и любой преподаватель, по своему статусу стоит на ступеньку выше спортсмена. Поэтому принято обращение по имени-отчеству, на «вы», определенная дистанция, даже если вы ровесники.

Когда я приехала в Италию, оказалось, что здесь тренер – практически в статусе подружки. Для местных девочек абсолютно нормально после тренировки пойти с тренером выпить кофе. Серьезно работать в такой атмосфере очень тяжело.

Говоришь, например, что нужно сделать упражнение еще раз, а тебе в ответ: «Я уже устала, давай завтра?» У нас такого даже представить себе нельзя. 

В Италии синхронное плавание развивается в клубах. За членство в клубе ты платишь ежемесячно небольшую сумму, плюс оплачиваешь пошив купальников и поездки на соревнования.

С того момента, как спортсменка попадает в сборную страны, дополнительные расходы берет на себя федерация, хотя за клуб девочки по-прежнему платят сами. Плюс они могут получить место на государственной службе – в полиции или армии, это примерно как у нас в обществах «Динамо» и ЦСКА. 

В большинстве европейских стран нет никакого контроля за весом спортсменок. И даже если тренер видит, что девочка вышла за все разумные рамки, он не имеет права ничего ей говорить.

Если ее родители подадут в суд, тренеру будут грозить серьезные последствия. Единственное, что может сделать тренер, – это попытаться привлечь к процессу диетолога, нутрициониста или психолога.

Те будут говорить девочке, что хорошо бы правильно питаться, есть более здоровую пищу и так далее. Но ни в коем случае не настаивать и не дискриминировать ее из-за веса», – сказала Ермакова. 

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