Анастасия Ермакова об эпидемии в Италии: «Крутили фото с кучей гробов из Бергамо. Оно сделано в 2014 году»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова рассказала о ситуации в Италии, где она проживает, в связи с эпидемией коронавируса.

– Как обстановка сейчас в Италии?

– Сегодня уже 26-й день нашего карантина. Должны были выйти 3 апреля, но его продлили до 12-го, и скорее всего, мы просидим до конца апреля — начала мая.

– В каком городе вы находитесь?

– Мы живем рядом с городом Савона, это в провинции Лигурия в 40 км от Генуи. Изначально у нас была спокойная ситуация с вирусом. Но когда в Ломбардии начались проблемы, и у них закрыли все учреждения, местные решили, что это каникулы, сели в машины и приехали к нам в Лигурию на море.

Они провели здесь целую неделю, и потом только правительство поняло, что всю страну нужно закрывать. С тех пор вот мы сидим на карантине. Чтобы выйти из дома даже в ближайший магазин, нужно заполнить специальную бумажку.

Хотя до сих пор в СМИ попадаются фотографии, где в Генуе люди целыми семьями гуляют на улице. Как они это делают и почему их не останавливают, не знаю... Я выхожу из дома только раз в неделю купить молока детям.

– Все настолько ужасно, как нам показывают в новостях: десятки гробов, люди в больницах на полу, потому что не хватает кроватей, и так далее?

– На мой взгляд, ситуация очень сильно раскручена. Хотя цифры погибших во всем мире и без того ужасают, не понимаю, зачем тут что-то еще придумывать.

Но например, в интернете долго крутилась фотография из Бергамо, где куча гробов в большом зале. Смотришь на нее – и слов нет. Но на самом деле, это фото было сделано еще в 2014 году, когда потерпел крушение корабль с мигрантами.

Зачем нагнетать панику таким некрасивым образом? Можно же просто объяснить, почему нужно сидеть дома и соблюдать все требования. У меня супруг врач, поэтому я понимаю, что иначе мы снизить нагрузку на систему здравоохранения просто не сможем, – сказала Ермакова.

Уверены, что моете руки правильно? И все же посмотрите эту инструкцию (на всякий случай)

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