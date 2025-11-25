0

Джо Бурроу должен сыграть против «Балтимора» в День благодарения

Главный тренер «Цинциннати Бенгалс» Зак Тейлор подтвердил, что квотербек Джо Бурроу должен сыграть в матче 13-го тура против «Балтимор Рейвенс».

Бурроу не выходил на поле со второго тура из-за травмы большого пальца ноги, потребовавшей операцию. Без него «Цинциннати» потерпел восемь поражений в девяти матчах, пока в старте выходили Джейк Браунинг и Джо Флакко.

На прошлой неделе Бурроу неожиданно провел два полноценных тренировки, а затем ограниченно участвовал в занятиях в пятницу. Его участие в игре с «Нью-Инглендом» оценивалось как «под вопросом», но в клубе решили не рисковать.

На матч с «Балтимором» в строй также вернется ресивер Джамарр Чейз, пропустивший предыдущую неделю из-за дисквалификации. При этом Ти Хиггинс не сыграет из-за сотрясения мозга.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoДжамарр Чейз
травмы
logoЦинциннати
logoДжо Бурроу
logoНФЛ
logoТи Хиггинс
logoБалтимор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НФЛ. 12-я неделя. «Чикаго» сыграл с «Питтсбургом», «Сан-Франциско» встретился с «Каролиной» и другие результаты
25 ноября, 06:00
Джо Бурроу провел полноценную тренировку впервые с 14 сентября
20 ноября, 14:47
Главные новости
НФЛ. 13-я неделя. «Детройт» сыграл с «Грин-Бэй», «Даллас» встретится с «Канзас-Сити» и другие матчи
вчера, 20:36
«Денвер» продлил контракт с ди-тэклом Малкольмом Роучем на три года
вчера, 18:14
Дональд Трамп: «Почему «Джайентс» не пробили филд-гол? Это безумие!»
вчера, 16:07
Джамир Гиббс и Майлс Гарретт попали в число лучших игроков 12-го тура НФЛ
вчера, 15:05
Джо Бурроу выйдет в стартовом составе «Цинциннати» на матч с «Балтимором»
вчера, 13:46
Центр «Детройта» Фрэнк Рэгноу возобновил карьеру
вчера, 12:37
«Баффало» подписал ресивера Брэндина Кукса
26 ноября, 13:43
Защитник «Каролины» Тревон Мериг дисквалифицирован за удар соперника в пах
26 ноября, 11:28
Джастин Такер прошел просмотр в «Нью-Орлеане» после 10-матчевой дисквалификации
25 ноября, 17:58
«Нью-Йорк Джайентс» уволили координатора защиты Шейна Боуэна
25 ноября, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42