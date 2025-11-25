Шедур Сандерс останется стартовым квотербеком «Кливленда» на матч 13-го тура против «Сан-Франциско»

Главный тренер «Кливленд Браунс» Кевин Стефански объявил, что новичок Шедур Сандерс снова выйдет в стартовом составе — несмотря на то, что Диллон Гэбриел восстановился после сотрясения мозга.

Решение принято после выступления Сандерса в победном для «Браунс» матче с «Лас-Вегас Рейдерс» (24:10). Новичок реализовал 11 из 20 пасов на 209 ярдов (10,5 ярда за попытку) с тачдауном и перехватом.

Сандерс отметился крупным розыгрышем — 52-ярдовой передачей на Айзею Бонда и тачдаун-пасом на Дилана Сэмпсона на 66 ярдов. Стефански подчеркнул, что для молодого квотербека важнее всего прогресс, и команда хочет дать ему возможность развиваться на поле.