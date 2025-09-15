0

Шедур Сандерс просил «Балтимор» не выбирать его на драфте (ESPN)

По информации ESPN, «Балтимор Рейвенс» планировали выбрать квотербека Шедура Сандерса под 141-м выбором на драфте, однако сам игрок дал понять, что не хочет оказаться в клубе.

Причина заключалась в том, что Сандерс оказался бы дублером двукратного MVP Ламара Джексона и не имел бы шансов на игровое время. Вместо этого он стремился попасть в команду, где сможет выйти на поле быстрее.

В итоге Сандерс оказался в «Кливленд Браунс», но начал сезон лишь третьим в иерархии квотербеков — после Джо Флакко и новичка Диллона Гэбриэла.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
