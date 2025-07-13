Раннинбек «Кливленда» Куиншон Джадкинс арестован по делу о домашнем насилии
Новичок «Кливленд Браунс» Куиншон Джадкинс был арестован во Флориде по обвинению в бытовом насилии.
Джадкинс, ранее выступавший за университеты Огайо Стейт и Миссисипи, был выбран «Браунс» под 36-м номером на драфте–2024. Он остается одним из 30 игроков второго раунда, которые еще не подписали контракт из-за разногласий по гарантированным выплатам.
Джадкинс может получить дисквалификацию от НФЛ после подписания контракта.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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