Губернатор Огайо подписал закон о выделении $600 млн на новый стадион для «Браунс»

Губернатор штата Огайо Майк Девайн в понедельник подписал бюджет штата, который предусматривает выделение $600 млн на строительство арены для «Кливленд Браунс».

Помимо финансирования, документ устраняет юридические препятствия для возможного переезда клуба из Кливленда в Брук-Парк — с учетом изменений в так называемом «законе Моделла», который теперь запрещает только перемещения клуба за пределы штата.

Полная стоимость нового стадиона оценивается в $2,4 млрд. Учитывая, что власти округа Кайахога от участия отказались, команда пока обеспечила лишь 25% финансирования — ниже обычной доли в 50%, на которую рассчитывают клубы при строительстве арен.

На прошлой неделе «Браунс» приобрели участок площадью 176 акров за $76 млн.