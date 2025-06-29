Корнербек Деймон Арнетт — о втором шансе в НФЛ: «Я посмотрел в зеркало и изменил свою жизнь»

20 июня «Хьюстон Тексанс» подписали корнербека Деймона Арнетта — это его первая возможность вернуться в НФЛ почти за четыре года.

Арнетт, выбранный «Лас-Вегас Рейдерс» под 19-м номером на драфте-2020, сыграл всего 13 матчей за два сезона и был отчислен в ноябре 2021 года после появления видео, на котором он угрожает оружием. До этого у него уже были проблемы с законом.

В 2022 году его также исключили из тренировочного состава «Канзас-Сити Чифс» после ареста за нападение с применением оружия.

Позже Арнетт оказался в составе «Хьюстон Рафнекс» из ЮФЛ, но только после годичного отстранения — по решению вице-президента ЮФЛ по футбольным операциям Дэрила Джонстона. По его словам, это было необходимо, чтобы игрок продемонстрировал личностный рост.

В сезоне за «Рафнекс» Арнетт набрал 18 захватов, сбил пять передач, сделал один сэк и оформил один пик-сикс.

«Мы искренне поверили, что он заслужил второй шанс. У него было много работы, и она еще не завершена. Я сказал ему: “Ты только в начале пути. Все только начинается”», — сказал Джонстон в интервью KPRC 2.

«Мне пришлось посмотреть в зеркало. Я сделал серьезные шаги, вернул в жизнь систему поддержки, и теперь никогда ее не отпущу. Когда Джонстон не дал мне сразу вернуться в футбол, это было больно, но я понял, что виноват сам», — признался Арнетт.

В «Хьюстоне» Арнетт попал в глубоко укомплектованную линию секондари, где уже есть Дерек Стингли, Камари Ласситер, Джейлен Питри, Кейлен Буллок и Си Джей Гарднер-Джонсон.