0

Корнербек Деймон Арнетт — о втором шансе в НФЛ: «Я посмотрел в зеркало и изменил свою жизнь»

20 июня «Хьюстон Тексанс» подписали корнербека Деймона Арнетта — это его первая возможность вернуться в НФЛ почти за четыре года.

Арнетт, выбранный «Лас-Вегас Рейдерс» под 19-м номером на драфте-2020, сыграл всего 13 матчей за два сезона и был отчислен в ноябре 2021 года после появления видео, на котором он угрожает оружием. До этого у него уже были проблемы с законом.

В 2022 году его также исключили из тренировочного состава «Канзас-Сити Чифс» после ареста за нападение с применением оружия.

Позже Арнетт оказался в составе «Хьюстон Рафнекс» из ЮФЛ, но только после годичного отстранения — по решению вице-президента ЮФЛ по футбольным операциям Дэрила Джонстона. По его словам, это было необходимо, чтобы игрок продемонстрировал личностный рост.

В сезоне за «Рафнекс» Арнетт набрал 18 захватов, сбил пять передач, сделал один сэк и оформил один пик-сикс.

«Мы искренне поверили, что он заслужил второй шанс. У него было много работы, и она еще не завершена. Я сказал ему: “Ты только в начале пути. Все только начинается”», — сказал Джонстон в интервью KPRC 2.

«Мне пришлось посмотреть в зеркало. Я сделал серьезные шаги, вернул в жизнь систему поддержки, и теперь никогда ее не отпущу. Когда Джонстон не дал мне сразу вернуться в футбол, это было больно, но я понял, что виноват сам», — признался Арнетт.

В «Хьюстоне» Арнетт попал в глубоко укомплектованную линию секондари, где уже есть Дерек Стингли, Камари Ласситер, Джейлен Питри, Кейлен Буллок и Си Джей Гарднер-Джонсон.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoХьюстон
Хьюстон Рафнекс
ЮФЛ
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Нью-Орлеан» подписал троих игроков из ЮФЛ
121 июня, 11:44
«Хьюстон» подпишет защитника, не игравшего в НФЛ три года
19 июня, 15:50
Главные новости
Джаред Верс: «Ненавижу болельщиков «Иглс», но это лучшие фанаты среди соперников»
сегодня, 11:13
Чемпионат России. 4-я неделя. «Грифоны» обыграли брянский «Спартак», сборная Татарстана уступила «Спартанцам» и другие результаты
вчера, 16:34
Дополнительный драфт НФЛ в этом году не состоится
вчера, 09:10
Корнербека «Сан-Франциско» Диоммодора Ленура арестовали в Лос-Анджелесе
вчера, 06:08
«Браунс» приобрели участок для нового крытого стадиона в Брук-Парке
27 июня, 11:31
Бен Ротлисбергер: «В этом сезоне Роджерс будет играть лучше — он больше не думает об ахилле»
27 июня, 08:19
Том Брэди о своей роли в «Лас-Вегасе»: «Я просто голос, к которому можно прислушаться»
27 июня, 06:16
Джош Аллен: «MVP — это честь, но я не выиграл Супербоул, а это единственная цель»
25 июня, 20:36
Игрок «Джексонвилла» Луис Рис-Заммит может вернуться в регби через 1–2 года
525 июня, 20:03
Аарон Роджерс: «Почти уверен, что это мой последний сезон»
25 июня, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта, 15:42
Джейсон Келси: «Мой брат уже знает, продолжит ли карьеру»
24 февраля, 17:46
В честь Сейкуона Баркли назвали новорожденного пингвина
22 февраля, 15:03
«Цинциннати» отчислил ди-тэкла Шелдона Рэнкинса
22 февраля, 12:42
«Нью-Орлеан» назначил Брэндона Стейли координатором защиты
222 февраля, 08:22
Дэриус Слэй может покинуть «Филадельфию» по финансовым причинам
21 февраля, 16:01