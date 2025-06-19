«Хьюстон» подпишет защитника, не игравшего в НФЛ три года
«Хьюстон Тексанс» подпишут корнербека Деймона Арнетта после пройденного просмотра на тренировочных сборах.
Арнетт проведет предсезонку в том же городе, где выступал в ЮФЛ в 2025 году — за команду «Хьюстон Рафнекс». Это будет его первое появление в составе клуба НФЛ с начала 2022 года.
«Лас-Вегас Рейдерс» выбрали Арнетта в первом раунде драфта-2020, но защитник был отчислен в дебютном сезоне после публикации видео, на котором он угрожает кому-то с оружием в руках. Позже он подписал контракт с «Канзас-Сити Чифс», но был отчислен после ареста по обвинению в нападении.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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