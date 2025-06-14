Брайс Перкинс признан MVP сезона-2025 в ЮФЛ

Квотербек «Мичиган Пэнтерс» Брайс Перкинс признан самым ценным игроком сезона-2025 в ЮФЛ. Об этом лига объявила в пятницу.

Несмотря на то что Перкинс пропустил три из десяти матчей регулярного чемпионата из-за травмы, это не повлияло на мнение жюри. В голосовании участвовали представители лиги и клубов, тренеры, игроки всех восьми команд и журналисты. Помимо главной награды, Перкинс также был назван лучшим игроком нападения ЮФЛ.

Он реализовал 69% передач, набрал пасом 1 342 ярда и бросил 9 тачдаунов, а также занес 5 тачдаунов на выносе.

Игра квотербека — один из ключевых факторов, позволивших «Пэнтерс» выйти в финал ЮФЛ, где команда встретится с «Ди Си Дифендерс». Матч состоится в субботу в Сент-Луисе и начнется в 20:00 по восточному времени (03:00 мск).