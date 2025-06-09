Ник Чабб близок к подписанию контракта с «Хьюстоном»

По информации NFL Media, раннинбек Ник Чабб подпишет контракт с «Хьюстон Тексанс», если успешно пройдет медосмотр.

29-летний Чабб выступал за «Кливленд Браунс» с 2018 года и четырежды участвовал в Матче звезд. В 2023-м он получил серьезную травму колена во втором туре и сыграл всего восемь матчей. После восстановления он набрал 332 ярда и 3 тачдауна на выносе, а также 31 ярд и 1 тачдаун в пасовой игре, но досрочно завершил сезон из-за перелома стопы.

Несмотря на наличие в составе «Тексанс» Джо Миксона, Дэмеона Пирса, Вуди Маркса и Даре Огунбовале, травмы Миксона и Пирса в прошлом сезоне заставили клуб искать усиление на позиции бегущего.

Чабб набирал более 5 ярдов в среднем за попытку на протяжении первых шести лет в НФЛ и был включен во вторую символическую сборную сезона в 2022 году.

В этом году «Браунс» выбрали двух раннинбеков на драфте.