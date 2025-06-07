Расселл Уилсон: «Выбор Джексона Дарта на драфте ничего для меня не меняет»

Квотербек «Нью-Йорк Джайентс» Расселл Уилсон, подписавший однолетний контракт на сумму до $21 млн, продолжает тренироваться с первой командой на общекомандных тренировках. Несмотря на то что клуб выбрал Джексона Дарта в первом раунде драфта, Уилсон заявил, что это никак не влияет на его настрой.

«Я просто стараюсь каждый день быть лучшей версией себя и вести команду за собой. Я думаю о том, чтобы быть лидером в любой ситуации — в раздевалке, на поле, в любой момент. Это вообще ничего не меняет», — сказал Уилсон.

36-летний Уилсон подчеркнул, что готов делиться опытом с молодым партнером:

«Я всегда за открытое общение. Я делюсь своими мыслями, говорю вслух, что вижу. Когда у тебя есть уверенность, ты не боишься делиться знаниями. Так я всегда и делал».