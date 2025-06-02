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ЮФЛ. 10-я неделя. «Сан-Антонио» сыграл с «Арлингтоном», «Мемфис» встретился с «Бирмингемом» и другие результаты

31 мая и 1 июня в ЮФЛ прошли матчи десятой недели.

ЮФЛ (United Football League)

Сезон-2025

Десятая неделя

31 мая, суббота

Вашингтон Дефендерс – Сент-Луис Баттлхокс – 8:13 (2:7, 0:6, 0:0, 6:0)

Мичиган Пэнтерс – Хьюстон Рафнекс – 12:19 (0:7, 3:9, 6:3, 3:0)

1 июня, воскресенье

Сан-Антонио Брамас – Арлингтон Ренегейдс – 6:23 (3:0, 0:20, 3:0, 0:3)

Мемфис Шоубоатс – Бирмингем Стеллионс – 9:46 (3:13, 6:10, 0:9, 0:14)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Мемфис Шоубоатс
Хьюстон Рафнекс
Мичиган Пэнтерс
ЮФЛ
Сан-Антонио Брамас
Сент-Луис Баттлхокс
Вашингтон Дефендерс
Арлингтон Ренегейдс
Бирмингем Стеллионс
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