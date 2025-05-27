Эй Джей Коул стал самым высокооплачиваемым пантером НФЛ

«Лас-Вегас Рейдерс» и пантер Эй Джей Коул договорились о продлении контракта на четыре года и $15,8 млн, из которых $11 млн гарантированы. Об этом сообщили несколько источников ESPN.

Сумма делает Коула самым высокооплачиваемым пантером в истории НФЛ.

У 29-летнего игрока оставался последний год по предыдущему соглашению — четырехлетнему контракту на $12 млн, подписанному в 2021 году. Теперь он будет связан с «Рейдерс» еще пять лет.

Коул — трехкратный участник Матча звезд и дважды включался в первую символическую сборную сезона. Он четыре года подряд входит в топ-5 лиги по среднему расстоянию панта, а в 2021 году занял первое место (50 ярдов). В прошлом сезоне он занял второе место в НФЛ с результатом 50,8 ярда за попытку и разместил 27 пантов внутри 20-ярдовой линии.