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Майк Уильямс — о возвращении в «Чарджерс»: «Прошлый год был для меня ужасным»

Ресивер Майк Уильямс подписал контракт с «Лос-Анджелес Чарджерс», за которых выступал первые 7 лет своей карьеры.

В прошлом сезоне Уильямс играл за «Джетс» и «Питтсбург». На пресс-конференции его спросили, считает ли он, что ему есть что доказывать.

«Ну да, я так думаю. Прошлый год был для меня ужасным, без сомнений. Самый худший год в моей карьере, без сомнений. Но это в прошлом. Стараюсь просто стереть его из памяти и вернуться к тому, что умею лучше всего — играть в футбол и получать удовольствие», — сказал Уильямс.

Квотербек «Джетс» Аарон Роджерс после одного из матчей регулярки обвинил Уильямса в неправильно исполненном маршруте, что привело к перехвату. Вскоре после этого принимающего обменяли в «Питтсбург».

«Я не хотел уходить, но таков бизнес. Теперь я снова здесь и счастлив вернуться», — отметил Уильямс.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoМайк Уильямс
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoНью-Йорк Джетс
logoНФЛ
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