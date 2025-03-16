Майк Уильямс — о возвращении в «Чарджерс»: «Прошлый год был для меня ужасным»

Ресивер Майк Уильямс подписал контракт с «Лос-Анджелес Чарджерс», за которых выступал первые 7 лет своей карьеры.

В прошлом сезоне Уильямс играл за «Джетс» и «Питтсбург». На пресс-конференции его спросили, считает ли он, что ему есть что доказывать.

«Ну да, я так думаю. Прошлый год был для меня ужасным, без сомнений. Самый худший год в моей карьере, без сомнений. Но это в прошлом. Стараюсь просто стереть его из памяти и вернуться к тому, что умею лучше всего — играть в футбол и получать удовольствие», — сказал Уильямс.

Квотербек «Джетс» Аарон Роджерс после одного из матчей регулярки обвинил Уильямса в неправильно исполненном маршруте, что привело к перехвату. Вскоре после этого принимающего обменяли в «Питтсбург».

«Я не хотел уходить, но таков бизнес. Теперь я снова здесь и счастлив вернуться», — отметил Уильямс.