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Билл Беличик попросил университет Северной Каролины добавлять его девушку в копию рабочих писем

Бывший главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик, занявший аналогичную должность в университете Северной Каролины, попросил руководство вуза добавлять его 24-летнюю девушку в копию некоторых рабочих писем, сообщает TheAssemblyNC.com.

Среди писем, в которых она была указана в копии, обсуждались вопросы, связанные с социальными сетями и веб-контентом, а также согласование проведений интервью.

Поскольку университет Северной Каролины является государственным учреждением, его официальная переписка подлежит раскрытию в соответствии с законами об открытых записях.

По данным источников, девушка Беличика активно участвует в его профессиональной деятельности, что ранее проявлялось и в проектах NFL Films. Этот фактор также стал одной из причин, по которой университет Северной Каролины отказался стать главным объектом съемок межсезонной версии Hard Knocks в 2025 году.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
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